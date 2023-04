Die legendäre Skiflugschanze in Planica bildet am kommenden Wochenende die letzte Station des Skisprung-Weltcups 2022/23. Im Vorfeld des Wettkampfs kam ein junger Slowene zu Sturz: Taj Ekart verlor in der Luft die Kontrolle und wurde noch im Auslauf minutenlang erstversorgt.

Der 18-jährige Nachwuchsspringer dürfte dabei Glück im Unglück gehabt haben. "Taj Ekart ist wach. Es sollte ihm gut gehen. Er hat einige Kratzer, aber er ist bei Bewusstsein", sagte Sloweniens Trainer Jernej Damjan noch am Abend.