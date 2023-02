Historisches ist Teresa Stadlober in ihrer Karriere mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen von Peking bereist gelungen. In Planica will die Salzburgerin nach Platz drei im Skiathlon unter den fünf Ringen auf der großen Bühne nachlegen. Die Titelkämpfe in Slowenien bieten für sie drei Chancen, am meisten rechnet sie sich über 30 km in der klassischen Technik aus.