Chiara Hölzl hat ihre Führung im Gesamtweltcup mit einem Sieg beim Heimweltcup in Hinzenbach in beeindruckender Manier verteidigt. Eva Pinkelnig wurde hinter Maren Lundby Dritte.

Hölzl auf ihrem Weg zum Sieg © APA/GEORG HOCHMUTH

Bravo Chiara Hölzl! Die Salzburgerin bestätigte auch beim ersten von zwei Heimweltcups in Hinzenbach ihre Topform und feierte mit der Tageshöchstweite im zweiten Durchgang (91 Meter) ihren bereits fünften Sieg in dieser Saison. Die 22-Jährige setzte sich in einem spannenden Bewerb von der norwegischen Weltmeisterin Maren Lundby sowie Landsfrau Eva Pinkelnig. Hölzl, die viermal die Note 19,0 erhielt, ist damit auch die erste rot-weiß-rote Siegerin in Hinzenbach seit fünf Jahren.

"Vor den ganzen Fans und Freunden zu gewinnen, ist das Schönste. Von dem träumt man, heute ist es mir gelungen", strahlte Hölzl, die keinerlei Druck verspürte. "Ich habe es von Anfang an genießen können. Für Sonntag habe ich ein ähnliches Konzept: Ich will es einfach genießen."

Mit Lisa Eder (8.) und Jacqueline Seifriedsberger (9.) landeten zwei weitere Österreicherinnen in den Top 10. Daniela Iraschko-Stolz wurde Zwölfte, Marita Kramer wurde 19.

Weitere Infos folgen!