Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Österreichs Kombinierer-Team kämpft am Samstag nicht im Team © GEPA pictures

Im Jahr 1991 feierten Österreichs Kombinierer mit Klaus Sulzenbacher, Günter Csar und Klaus Ofner bei der Nordischen WM in Val di Fiemme Gold im Teambewerb. Es war zugleich das erste Gold bei einem Großereignis für Österreich in der Kombinierer-Geschichte. Damals bestand eine Mannschaft noch aus drei Athleten (diese mussten in der Loipe jeweils noch 10 Kilometer abspulen), erst seit der WM 1995 in Thunder Bay wurde in der Staffel auf vier Sportler (jeweils ein Sprung und 5 Kilometer Langlauf) pro Nation aufgestockt.