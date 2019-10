Facebook

Nach der Absage des Großschanzenbewerbs der Staatsmeisterschaften in Innsbruck hat ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder den voraussichtlichen ÖSV-Kader für den Weltcup-Auftakt am 23./24. November in Wisla (POL) genannt. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer sind für die sechs Startplätze in der ersten Weltcup-Periode nominiert worden.

Routinier Manuel Fettner und Clemens Aigner müssen sich wohl über den Continental-Cup zurück ins Weltcupteam arbeiten. Felder hält sich da aber noch eine Tür offen. "Natürlich kann bis zum Auftakt in einem Monat noch viel passieren. Wenn ein Athlet offensichtlich außer Form kommt und ein anderer sich empfiehlt, dann behalte ich mir hier die Möglichkeit auf eine Trainerentscheidung offen. Aber im Grunde sollte das so passen."

Der Großteil des Weltcup-Teams wird kommende Woche bei einem gemeinsamen Kurs auf Zypern regenerieren, nachdem es zuletzt ein intensives Programm gegeben habe. Im Anschluss sind zwei Trainingskurse in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck zur letzten Weltcup-Vorbereitung vorgesehen.