In der Qualifikation für den ersten Einzelbewerb in Planica flogen Ryoyu Kobayashi und Markus Eisenbichler jeweils 248 Meter. Weltrekordhalter Stefan Kraft wurde Vierter.

Ryoyu Kobayashi © APA/EXPA/JFK

Das Saisonfinale in Planica servierte schon am Qualifikationstag eine tolle Flugshow. Bei idealen Bedingungen kratzten die Top-Athleten bereits am Weltrekord von Stefan Kraft. Der Pongauer war 2017 in Vikersund auf 253,5 Meter geflogen. Hier in Planica fehlten den besten noch ein paar Meter, doch scheint am Wochenende ein neuer Weltrekord möglich.

Das bewiesen der Japaner Ryoyu Kobayshi (1./neuer japanischer Landesrekord) und der Deutsche Markus Eisenbichler (2.) in beeindruckender Manier - beide landeten bei 248 Metern. Stefan Kraft setzte zwar bereits bei 232 Metern auf, holte sich aber dennoch den vierten Platz. Auch Michael Hayböck (9./238 m) konnte voll überzeugen. Mit Daniel Huber (14./228 m) und Philipp Aschenwald (20./210,5 m) konnten sich zwei weitere ÖSV-Adler für den Bewerb am Freitag qualifizieren.

Nicht geschafft haben es Stefan Huber (46.), Manuel Fettner (50.) und Clemens Aigner (53.).