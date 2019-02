Facebook

Fünf Sportler wurden bei der WM in Seefeld festgenommen © AP

Der Österreichische Skiverband engagiert sich seit dem Skandal bei den Olympischen Spielen 2006 verstärkt im Kampf gegen Doping und setzt auf Prävention. Wolfgang Schobersberger wurde 2009 als Anti-Doping-Beauftragter eingesetzt. "Der ÖSV investiert viel in Aufklärung, aber Mutwillige wird man mit guter Erziehung nicht abhalten", sagte der Arzt der APA.

Schobersberger und sein Team informieren Aktive und Teamärzte regelmäßig über Anti-Dopingbestimmungen und die Problematik der Nahrungsergänzungsmittel. "Wir weisen zudem auf die strafrechtlichen Folgen hin und betonen, dass Doping kein Kavaliersdelikt ist", meinte Leiter der Sportmedizin der Tirol Kliniken.

Ausschließen kann man nichts

Man habe in den vergangenen Jahren sehr vieles im Bereich von Anti-Doping-Programmen entwickelt. "Dass jemand dann trotzdem bewusst das Falsche macht, das kann man nicht ausschließen", betonte Schobersberger.

Der ÖSV wies in einer Aussendung am Donnerstag darauf hin, dass gemeinsam mit der NADA Austria ein obligatorischer e-learning-Kurs angeboten wird. Dieser müsse von allen Kader-Athleten in allen Disziplinen absolviert werden. Zudem muss das sportliche Umfeld wie Physiotherapeuten, Trainer und das medizinische Personal des ÖSV einen Zertifikatskurs an der Privatuniversität UMIT in Hall absolvieren.

Der ÖSV ist ein Vorzeigeverband in der Doping-Prävention. Es gilt Null-Toleranz für Dopingtäter. Wir haben in den letzten Jahren sehr vieles im Bereich von Anti-Doping-Programmen entwickelt. Wolfgang Schobesberger

Die Athleten des ÖSV sind laut Verbandsaussendung verpflichtet, Doping-Tests zu melden. Die Daten werden in der ÖSV-Athleten-Datenbank erfasst, die an der Universität Innsbruck eingerichtet ist und von Werner Nachbauer verwaltet wird.

Laut ÖSV wurden die nach der Razzia am Mittwoch festgenommenen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf seit September 2018 je sechs Mal von der NADA getestet. Die Ergebnisse seien immer negativ gewesen. Der ÖSV lässt sich zusätzliche Tests durch die Nationale Anti-Doping-Agentur laut eigenen Angaben jährlich 50.000 Euro kosten.

Nachbauer, Professor am Institut für Sportwissenschaft der Uni Innsbruck, meinte in der Verbandsaussendung, die ÖSV-Führung habe wesentliche Maßnahmen zur Verringerung von Doping gesetzt. "Das Problem ist, dass man vorsätzliche kriminelle Vorgangsweisen kaum vermeiden kann. Leider sind auch hier die Möglichkeiten des ÖSV eingeschränkt."