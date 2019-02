Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Tagger berichtet aus Seefeld © Kleine Zeitung

Jeden Tag, wenn ich hier in Seefeld ins Pressezentrum stapfe und am Abend wieder hinausspaziere, wacht bei der mächtigen Eingangstür stets derselbe Mann von einer Wiener Security-Firma, der die Akkreditierungen überprüft und einem Einlass gewährt. Oder auch nicht. Dieser Job mutet ein wenig monoton an, doch birgt er zwei Vorteile: Erstens steht der gute Mann den ganzen Tag in der Sonne. Und zweitens wird er für seine Arbeit entsprechend entlohnt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.