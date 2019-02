Facebook

Seefeld ist Gastgeber der Nordischen Ski-WM 2019 © APA/HELMUT FOHRINGER

Mit der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft steigt in Seefeld ein weiterer sportlicher Höhepunkt im Kalenderjahr 2019. Bis einschließlich 3. März springen und laufen 26 Athleten des Österreichischen Skiverbandes in Tirol um Edelmetall.

Im Live-Blog erfahren Sie, was in Seefeld gerade los ist. Wer ist gerade in der Loipe, wer auf der Schanze? Was passiert sonst noch? Hier werden Ihnen wissenswerte Fakten und spannende Hintergründe präsentiert: