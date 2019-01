Kleine Zeitung +

Tournee-Leader Kobayashi Das fliegende Geheimnis aus Japan

In Japan ist rund um Tournee-Leader Ryoyu Kobayashi eine Manie ausgebrochen. Die Menschen im Land des Lächelns schielen aber auch bereits mit einem Auge in Richtung Tokio 2020. Heute geht ab 14 Uhr in Innsbruck der dritte Bewerb der vier Schanzen Tournee über die Bühne.