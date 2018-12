Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/PRIVAT

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk erhielt Tobias Habenicht am 23. Dezember. Einen Tag vor der Bescherung teilte ihm der österreichische Skiverband nämlich die Einberufung für die prestigeträchtige Tour de Ski mit.

Der Wettbewerb erstreckt sich über insgesamt sieben Rennen binnen zehn Tagen und ist Teil des Skilanglauf-Weltcups. Der Sieger der Tour erhält 400 Weltcup-Punkte, insgesamt wird ein Preisgeld von einer Million Schweizer Franken ausgeschüttet. Gestartet wir die Tour am Samstag in Toblach (ITA), weitere Stationen sind Val Mustair (SUI), Oberstdorf (GER) und Val di Fiemme (ITA). Neben Habenicht nominierte der ÖSV auch noch Theresa und Luis Stadlober, Max Hauke und Dominik Baldauf.



Trotz der sehr guten internationalen Ergebnisse in dieser Saison kam die Einberufung für den Klagenfurter, der in der Ramsau trainiert, doch überraschend. Ausschlaggebend für die Nominierung war der zehnte Platz vergangenen Woche beim Continental Cup in Valdidentro. Bei den ersten drei Rennen geht der 25-jährige auf jeden Fall an den Start, auch weil zwei Sprints am Programm stehen. „Ich sehe meine Stärken derzeit in den kurzen Distanzen. Die Konkurrenz bei dieser Serie ist extrem stark, ein Platz unter den Top 40 wäre für mich schon ein großer Erfolg“, bleibt Habenicht realistisch.

Die ersten 30 Läufer nehmen Punkte für den Weltcup mit, dafür „muss aber alles optimal passen“. Bei konstanten Leistungen bei der Tour de Ski würde dem Klagenfurter höchstwahrscheinlich auch ein Startplatz beim Weltcup in Dresden (12. - 13. Jänner) winken. „Das ist sicher mein nächstes Vorhaben“, zeigt sich Habenicht ehrgeizig.

Die Heim-WM in Seefeld bleibt aber das groß Ziel Habenichts. „Darauf arbeite ich hin. Die Einberufung für die Tour de Ski ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss ich mich durch konstante Leistungen empfehlen. Die Chancen auf eine WM-Teilnahme sind aber durchaus intakt.“