David Pommer beendet seine Karriere. Das gab der Tiroler im Rahmen des Heimweltcups in Ramsau am Dachstein bekannt.

David Pommer © APA/ROLAND SCHLAGER

Der 25-jährige David Pommer aus Inzing feierte 2013 sein Weltcup-Debüt in Seefeld, vier Jahre später erreichte er dort auch mit dem vierten Platz sein bestes Karriereergebnis in einem Einzelbewerb.

Pommer startete bis vergangene Saison im Weltcup, im Laufe seiner Karriere hatte der Stams-Absolvent jedoch immer wieder mit Verletzungen und körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. So musste ihm letztes Jahr ein Ganglion aus dem rechten Knie entfernt werden, das ihm immer wieder Probleme bereitete. Zuletzt verhinderten Kreuzprobleme eine ungestörte Vorbereitung, weshalb Pommer auch nicht für das Weltcup-Aufgebot nominiert wurde. David Pommer zieht nun einen Schlussstrich unter seine Karriere und wird auch nicht mehr beim Heimweltcup in Ramsau am Dachstein am Start stehen.

Sein Statement: „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und sie ist nicht von heute auf morgen passiert. Ich habe immer versucht, 100% zu geben und das Maximale heraus zu holen, jedoch ist im Laufe der Vorbereitung der Gedanke immer wieder aufgeflackert. Ich habe im Laufe meiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, kürzlich erst die Knie-OP und dann im Sommer die Kreuzprobleme. Die letzten paar Prozent, die es im Spitzensport braucht, um ganz vorne dabei zu sein, konnte ich physisch und schlussendlich auch vom Kopf her nicht mehr aufbringen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich möchte mich bei allen, aber vor allem bei meinen Eltern, Partnern, Sponsoren und dem ÖSV für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Es war eine geniale Zeit und der Sport wird immer ein großer Teil in meinem Leben sein, jedoch schlage ich nun ein neues Kapitel auf. Durch die Polizei habe ich die Möglichkeit, nahtlos meine Ausbildung zum Polizisten fortzusetzen.“