Erfreuliche Nachrichten gibt es von Lukas Müller. So schaffte es der inkomplett querschnittgelähmte Kärntner, erstmals alleine vom Boden aufzustehen.

Lukas Müller © GEPA pictures

Lukas Müller kämpft sich nach seinem folgenreichen Sturz als Vorspringer beim Skifliegen am Kulm 2016 Schritt für Schritt wieder zurück ins Leben. So jubelte der Kärntner, der sich in Bad Mitterndorf eine inkomplette Querschnittslähmung zugezogen hatte, nun auf seiner Facebookseite darüber, dass er es erstmals schaffte, alleine vom Boden aufzustehen.

Eine unglaubliche Leistung, die zeigt, welch unbändigen Willen der 26-Jährige hat. Doch sehen Sie selbst: