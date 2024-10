Wie seine Kollegen befindet sich auch Jan Hörl hinsichtlich Saisonvorbereitung in der finalen Phase und bastelt am Feintuning bei Technik und Material. Am 22. November hebt die neue Saison in Lillehammer ab – ebenfalls in Norwegen, nämlich in Trondheim, steigt ab 26. Februar 2025 mit der nordischen Weltmeisterschaft der saisonale Höhepunkt der Skispringer.