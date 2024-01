Nach der Tournee-Halbzeit hatten es sich die ÖSV-Adler zum Ziel gesetzt, in Innsbruck zum Angriff zu blasen. Diesen Vorsatz haben die Burschen von Cheftrainer Andreas Widhölzl auch erfolgreich in die Tat umgesetzt. Auch, wenn der Ausgang etwas überraschend ausfiel. So gelang am Bergisel nicht dem Gesamtweltcupführenden Stefan Kraft der ersehnte rot-weiß-rote Befreiungsschlag, sondern Jan Hörl. Der Salzburger sorgte in der Tiroler Landeshauptstadt für den ersten österreichischen Sieg seit elf Jahren – Michael Hayböck als Dritter hinter Ryoyu Kobayashi rundete das von 21.000 Fans umjubelte Ergebnis im Innsbrucker Skisprung-Kessel ab.

Bei schwierigen Windverhältnissen, denen auch der am Ende sechstplatzierte Kraft zum Opfer fiel, sprang Hörl zu seinem erst zweiten Weltcupsieg nach Wisla 2021. In der Tournee-Gesamtwertung liegt der Salzburger nun hinter Kobayashi und dem Deutschen Andreas Wellinger auf dem dritten Platz. Sein Rückstand auf den Japaner beträgt 23,6 Punkte bzw. 13 Meter. Ob der 25-Jährige diese Lücke beim finalen Dreikönigsspringen am Samstag in Bischofshofen noch schließen kann, bleibt abzuwarten. Aber wie heiß es doch so schön: Nichts ist unmöglich!

Hörl behielt als Halbzeitführender vor allem im Finaldurchgang die Nerven, als vor den letzten neun Springern aufgrund des Windes eine 20-minütige Zwangspause entstanden war. „Ich habe mir gedacht: ‚Volle Attacke – Sieg oder Sarg!‘ Das warten oben hat schon sehr lange gedauert und ich wurde etwas nervös.“ Aber der Bischofshofener braucht den Nervenkitzel: „Ich brenne für diesen Sport und Momente wie diese“, sagt Hörl, der sich selbst als „hilfsbereit und Partytiger“ bezeichnet. „Ja, das kann ich auch ganz gut“, lächelte der Österreicher, der am Abend mit seinen Teamkollegen viel zu feiern hatte.

Und dort wird Hörl („Meine größte Stärke sind die PS in meinen Haxen“) für beste Stimmung gesorgt haben, denn „Jan ist eine Schmähhauben. Wenn er einen Lauf hat und ein paar Sprüche raushaut, ist er immer unser Witzbold und ganz wichtig fürs Team“, betont Kraft. „Zu einem Team gehört auch Spaß, denn es ist oft sehr stressig. Da muss auch ab und zu der Schmäh rennen – und dafür sorge ich“, bestätigt Hörl seinen Pongauer Landsmann. Und seine Chancen beim Finale in Bischofshofen? „23,6 Punkte sind natürlich schon recht viel. Aber Bischofshofen liegt mir sehr. Und bei meiner Form freue ich mich jetzt schon sehr darauf.“

Neben Hörl strahlte aber auch Hayböck am Bergisel über beide Ohren: „Es ist unglaublich cool – mein erster Stockerlplatz seit fast vier Jahren. Und das ausgerechnet hier. Ich kann extrem stolz sein, dass ich das so runtergebracht habe. Krafti hat heute mit dem Wind wirklich Pech gehabt. Aber wie ich ihn kenne, freut er sich mit mir und wird heute mit uns feiern“, dachte der Oberösterreicher in der Stunde des Erfolgs auch an seinen Zimmerkollegen. „Ich hatte leider keine guten Bedingungen. Aber der zweite Sprung zeigt mir, dass es bei mir auch bei schwierigen Verhältnissen weit gehen kann. Ich möchte jetzt noch in Bischofshofen einen guten Wettkampf machen, in der Gesamtwertung ist der Zug für mich abgefahren.“

Die ÖSV-Adler lieferten auch mannschaftlich gesehen ein bärenstarkes Ergebnis ab: Hörl (1.), Hayböck (3.), Kraft (6.), Daniel Tschofenig (8.), Clemens Aigner (9.) und Debütant Stephan Embacher (13.) sorgten dafür, dass Österreich im Nationencup die Führung von den Deutschen übernommen hat.