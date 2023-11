Den ersten Sprung in die neue Weltcupsaison hat sich Stefan Kraft wohl ein wenig anders vorgestellt. So verwackelte der Salzburger in der Qualifikation von Ruka sowohl den Anlauf als auch den darauffolgenden Sprung. „Da hat es mich echt gerissen. Der Anlauf hat beim Runterfahren schon sehr gestoppt, daher habe ich ein paar Mal den Schwerpunkt verloren. In der Luft hat mich eine Böe von der Seite erwischt, daher ist ein Ski ein bisschen weggegangen, aber es hat trotzdem noch halbwegs was rausgeschaut“, schildert der 30-Jährige die Schrecksekunde.