Manuel Feller: "Mein erster Bandscheibenvorfall hätte beinahe mein Karriereende besiegelt"

ÖSV-Techniker Manuel Feller zieht es im Sommer an die Kärntner Seen. Der 30-jährige Tiroler liebt es, in der Pampa zu sitzen. "Ich habe gelernt, was Disziplin bedeutet und musste lernen, mit chronischen Schmerzen umzugehen.“