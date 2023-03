Um 10 Uhr geht es in den Pyrenäen los - und der alpine Ski-Weltcup startet in seine letzte Woche. Bei den Herren ist fast alles entschieden, Marco Odermatt steht als Gesamtweltcupsieger ebenso fest wie als Kugelgewinner in Riesentorlauf und Super-G. Aleksander Aamodt Kilde geht als feststehender Sieger in die heutige Abfahrt, nur im Slalom ist die Entscheidung noch offen.

Und doch bleibt es auch in Soldeu spannend: 174 Punkte etwa fehlen Marco Odermatt noch auf den epischen Punkterekord von Hermann Maier, der bei 2000 Zählern steht - dreimal geht Odermatt noch an den Start. Und dann ist da die Frage, ob Marco Schwarz heute eventuell seine erste Abfahrt im Weltcup gewinnt: Der Kärntner fuhr im ersten Training Bestzeit, war im zweiten Training Zweiter hinter Adrian Smiseth Sejersted (NOR) und vor Vincent Kriechmayr, der hier schon gewonnen hat.