Sportlich lief es für die Österreicherinnen bei der Abfahrt in Crans-Montana nicht nach Wunsch, aber das war für zwei ÖSV-Asse diesmal nur Nebensache. Am Ort ihrer schlimmen Stürze fanden die WM-Medaillengewinnerinnen Nina Ortlieb (+1,97) und Cornelia Hütter (+2,30) nicht die notwendige Überwindung, die es für ganz vorne braucht. Aus Hütter brach es danach im Zielraum heraus. "Für mich war die ganze Woche schon schwierig. Ich habe versucht, das Ganze auszublenden", sagte Hütter und ließ rasch erkennen, dass ihr das nicht gelungen war. "Es war mehr Traumabewältigung", sagte die Steirerin im ORF mit Tränen in den Augen.

Hütter hat mit den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas zu kämpfen, das sie sich im März 2022 in Crans-Montana zugezogen hatte, als sie beim Zielsprung der Abfahrt schwer gestürzt war. Immer wieder muss sie Trainings streichen, weil Kopfschmerzen akut werden. Von der verhängnisvollen Woche hat sie Gedächtnislücken. "Ich habe den Sturz vor Crans-Montana extrem gut ausblenden können, es hat mich nicht belastet. Jetzt bin ich zurückgekommen, und auf einmal war es wieder da." Das Rennen, das durch die Wetter- und Pistenbedingungen noch schwieriger wurde, nahm Hütter trotzdem in Angriff. "Ich habe gewusst, ich muss mich dem stellen, kann keinen Rückzug machen. Schnell war es nicht, aber ... ich habe es probiert."

