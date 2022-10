Schafft Marco Odermatt den Doppelsieg in Sölden? Der Schweizer RTL-Weltcupsieger geht als Führender in den zweiten Lauf am Rettenbachferner. Einer der ersten Jäger: Manuel Feller, der als Fünfter in Lauf zwei geht. Und das vor einer Rekordkulisse: 14.500 Fans sind hoch über Sölden dabei - mehr waren es noch nie bei einem Eintagesrennen.

Nur mit einer artistischen Einlage konnte Vincent Kriechmayr im Finale einen Ausfall verhindern. Der Speed-Spezialist rutschte auf dem Innenschuh aus, lag mit dem Hinterteil im Schnee, rettete sich aber noch ins nächste Tor: "Ich wollte schon eine bessere Leistung zeigen, leider konnte ich die gute Nummer im 2. Lauf nicht nutzen. Ich bin hier aber nur zu Trainingszwecken mitgefahren. Es wird sicher der einzige Riesentorlauf bleiben."





Das Rennen stand aber auch unter Schock - nach der Todesnachricht von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Bereits vor dem Rennen gedachten die Red-Bull-Ahtleten ihrem Förderer, Sponsor und Mentor Dietrich Mateschitz. "Ich bin ihm hundertprozentig dankbar für das, was er für den Sport und uns Athleten getan hat. Mit ihm ist ein unglaublicher Mensch von uns gegangen", meinte etwa Henrik Kristoffersen, seit heuer auch auf dem neuen Van Deer/Red Bull-Ski unterwegs. Auch Marco Odermatt sprach in höchsten Tönen vom Red- Bull-Gründer: "Mit Mateschitz ist ein ganz besonderer Mensch von uns gegangen. Ich denke, es ist ganz in seinem Sinn, wenn die gesamte Red-Bull-Familie heute richtig Gas gibt."

Mit seinem ersten Lauf war Odermatt "sehr zufrieden, aber es ist erst die halbe Miete, hoffentlich funktioniert es auch im Finale so gut". Zufrieden mit dem Material, den Van-Deer-Ski zeigte sich Henrik Kristoffersen: "Das Material funktioniert wirklich sehr gut. Der Steilhang war super mit dem neuen Ski, dann war ich bei einigen Schwüngen ein bisschen zu spät." Der Norweger erklärt auch, warum die Ski-Marke überklebt ist: "Es stehen zwei Namen und Logos drauf und das ist laut FIS verboten." Der zweite Name ist eben jener von Red Bull - um nichts zu riskieren, entschied man sich fürs Abkleben.

Manuel Feller blickt als Fünfter seinem besten Ergebnis in Sölden entgegen: "Oben und unten war meine Fahrt nicht schlecht. Nur im Steilhang habe ich immer wieder einen Schwung versemmelt. Positiv ist, dass es der geringste Rückstand auf den Führenden nach dem ersten Durchgang in Sölden ist."

Der Kärntner Marco Schwarz liegt mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Platz 14: "Den oberen Teil muss ich mir in der Pause am Video genau ansehen, da hat einiges nicht gepasst. Die Ausgangslage ist nicht so schlecht, ich muss nur im Finale frecher fahren." Einen Rang dahinter rangiert Patrick Feurstein: "Oben habe ich die Linie gut getroffen, der untere Teil ist nicht so meines. Das Flache ist mein Manko, da muss ich noch viel aufholen."

Als 25. schaffte auch Abfahrtsspezialist Vincent Kriechmayr den Sprung in den 2. Lauf: "Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Das war schon ganz in Ordnung. Jetzt kann ich den 2. Durchgang locker angehen." Zumal er diesmal besser war als Matthias Mayer, der ausschied. "Schon wieder einmal ein Innenskifehler in Sölden", seufzte dieser. Auch keinen zweiten Lauf gibt es für Raphael Haaser, Thomas Dorner und Dominik Raschner.