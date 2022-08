"Das Alter ist kein Verdienst, sondern nur eine Tatsache. Der Verdienst gebührt meinen Eltern, die mich auf die Welt gebracht haben", stellt Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobl bei der Feier zu seinem 50. Geburtstag im Festzelt in Steindorf klar. Für "Fritz, the Cat" ist die "Zeit sehr schnell vergangen. Ich hatte aber das Glück, in der Zeit viel genießen zu dürfen. Ob die Erfolge im Sport, das Kennenlernen meiner Frau Bettina und die Geburt meiner Söhne Mario und Simon. Ich bin mit meinem Leben mehr als zufrieden, auch wenn nicht immer alles so funktioniert, wie ich es will."