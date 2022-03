Karriereende am Höhepunkt Petra Kronberger hörte mit nur 23 Jahren mit dem Skisport auf

Am 28. Dezember 1992 war Petra Kronberger zweifache Olympiasiegerin, Weltmeisterin und dreifache Gesamtweltcup-Siegerin. Weil sie "körperlich und geistig leer" war, beendete sie aber an diesem Tag mit 23 Jahren ihre Karriere im alpinen Skisport. Also noch einmal um zwei Jahre jünger als Tennis-Ass Ashleigh Barty.

Petra Kronberger holte in der Abfahrt bei der WM in Saalbach Gold © imago/Pressefoto Baumann

Es war der 28. Dezember 1992, da gab Petra Kronberger – mitten in der alpinen Weltcup-Saison - mit nur 23 Jahren ihren Rücktritt bekannt. In den Jahren davor hatte die Salzburgerin eine beispiellose Erfolgsserie im alpinen Zirkus hingelegt: Kronberger hatte Olympia-Gold 1992 in Albertville im Slalom und der Kombination geholt, war 1991 in Saalbach Abfahrtsweltmeisterin geworden, holte dreimal den Gesamt-Weltcup und war die erste Frau, die in allen fünf Disziplinen Siege erringen konnte. Was trieb sie damals an? Und welche Parallelen zieht sie zu Ash Barty, die am Mittwoch als Führende der Tennisweltrangliste mit 25 Jahren ihr Karriereende bekannt gab?