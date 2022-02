Facebook

Kurz nach 6.30 Uhr stand der Podestplatz von Matthias Mayer fest © KK

Kurz nach 6.30 Uhr in der Früh bejubelten die versammelten Fans von Matthias Mayer in dessen Heimatgemeinde in Afritz am See den dritten Platz in der Herren-Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Peking. Nach der langen Anspannung schmeckte der Siegersekt umso süßer.



Im Morgengrauen blickte man in gleichermaßen abgekämpfte wie strahlende Gesichter im Gemeindesaal von Afritz. Bis der dritte Platz endgültig feststand, mussten die treuen Anhänger lange Strapazen auf sich nehmen. Nach der Verschiebung der Herren-Abfahrt von Sonntag- auf Montagmorgen musste der Fanklub gleich zum zweiten Mal die Nacht zum Tag machen, um seinen "Mothl" auf der Fahrt zu dessen dritter Olympiamedaille zu unterstützen.