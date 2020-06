Heirat & Geburtstag Zum 30er braucht Mayer nur noch eine Himbeer-Mohn-Torte

Matthias Mayer hat geheiratet - und das nicht in Kärnten, sondern in der Steiermark. Was er dazu sagt, wie die Feier ablief. Und warum es die Lieblingstore, neben eine Bilanz seiner bisherigen Karriere, erst heute daheim zum 30. Geburtstag von Frau Claudia gibt.

Claudia und Matthias Mayer sind seit dem Pfingstwochenende auch "offiziell" Frau und Mann © Privat/Instagram

Ich wollte einmal schauen, ob sonst auch jemand draufkommt", sagt Matthias Mayer und schmunzelt. Die Rede ist von der „geheimen Hochzeit“ des zweimaligen Olympiasiegers mit Langzeitfreundin Claudia, die am Pfingstwochenende „im kleinen Kreis“ über die Bühne ging, wie Mayer sagt. „Das Datum ist aber schon vor Corona gestanden – nur hat sich erst zwei Tage davor entschieden, dass wenigstens ein paar Gäste dabei sein dürfen, sozusagen am letzten Drücker“, erzählt er. Geheiratet wurde übrigens nicht in Kärnten, sondern in der Heimat der Braut - im steirischen Mürztal.