Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vincent Kriechmayr bei der stimmungsvollen Siegerehrung © GEPA pictures

Ein Sieg beim Heimrennen in Hinterstoder, das klingt schon fast ein wenig kitschig, oder?

VINCENT KRIECHMAYR: Stimmt. Aber ehrlich: Ich war selten so nervös wie hier. Das hat gestern schon begonnen und heute auch. Normal lässt mich so was kalt und ich schlafe wie ein Baby. Aber die Erwartungshaltung der Fans und vor allem die von mir war sehr groß. Dass ich dem standgehalten habe, das war schon speziell.