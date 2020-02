Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brignone und Kollegen müssen beim Saisonfinale wohl vor leeren Rängen jubeln © AP

Das alpine Ski-Weltcup-Finale wird in Cortina d'Ampezzo vom 18. bis 22. März wegen des Coronavirus wohl vor leeren Tribünen in Szene gehen. "Stand jetzt ist Cortina als Austragungsort bestätigt, aber ohne Zuschauer", sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner am Mittwoch gegenüber dem schwedischen Fernsehen SVT.