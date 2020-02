Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Federica Brignone kommt als Weltcup-Führende nach La Thuile © AP

Die Regierung in Rom erließ wegen des Coronavirus die Aussetzung von

sportlichen Veranstaltungen in fünf norditalienischen Regionen, es

betrifft Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul Julisch

Venetien und Piemont. Die Verordnung bezieht sich nicht auf das

norditalienische Aostatal. So können die alpinen Weltcup-Rennen der Damen (Super-G und Kombination) am Wochenende in La Thuile planmäßig stattfinden. Die Entscheidung haben der italienische Wintersportverband und das lokale Organisationskomitee in Absparche mit der FIS getroffen.

Eine Einschränkung gibt es aber: Im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung wird es nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern geben. Alle Teams stehen unter permanenter Kontrolle der medizinischen Abteilung der FIS. Es wird alles getan, um die Gesundheit aller TeilnehmerInnen zu gewährleisten.