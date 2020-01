"Arnie" bei Charity-Dinner und einer Auktion Donnerstagabend in Reith bei Kitzbühel in Begleitung von Tochter Christina. Promis wie Hinterseer, Klammer und Vonn folgten ihm auf dem Fuß.

Franz Klammer und Arnold Schwarzenegger © GEPA pictures

Die Charity-A(u)ktion von Arnold Schwarzenegger Donnerstagabend im Kitzbühel Country Club in Reith hat 900.000 Euro eingebracht. Das Geld geht an die "Schwarzenegger Climate Initiative", die unter anderem weltweit Klimaprojekte wie die "Grüne Lunge Ugandas" des Jane Goodall Instituts oder "Solar Skills and Environmental Education" in Äthiopien von "Jugend eine Welt" unterstützt.