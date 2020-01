Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann Maier kann es noch: als Vorläufer überzeugte der ehemalige Gesamtweltcup-Sieger © GEPA pictures

Wer vor zehn Jahren prognostiziert hätte, dass Michaela Kirchgasser gegen Mario Haas mit Skiern über eine Weltcup-Strecke rast, dürfte wohl auf fragender Gesichter gestoßen sein. Doch im Rahmen der Star Challenge 2020 bewältigten die ehemalige Weltcup-Läuferin und der ehemalige Sturm-Kicker den Nachtslalom in der Flachau gemeinsam mit anderen Prominenten zugunsten des Salzburger Skiverbands.

So traten am Donnerstagabend Prominente aus Sport und Society wie Frida Hansdotter, Michaela Kirchgasser, Kira Weidle, Mario Haas, Marc Pircher, Dorian Steidl, Ida Ladstätter, Melissa Naschenweng und Matthias Trattnig auf jener Piste an, auf der am Dienstag die Weltcup-Damen Mikaela Shiffrin fordern werden. Konkurrent für die zweier Teams bestehend aus jeweils einen Prominenten und einem Nachwuchsathleten war kein geringerer als der vierfache Gesamtweltcupsieger Hermann Maier.