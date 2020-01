In "Radio Salzburg" nahm sich Ex-Ski-Ass Hermann Maier kein Blatt vor den Mund und kritisiert den alpinen Weltcup-Kalender, speziell das Programm vor Weihnachten. Seine Karriere verschwindet für ihn "immer mehr im Nebel".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann Maier genießt das Leben, meldet sich nur selten zum Ski-Weltcup zu Wort © APA/HERBERT NEUBAUER

Er ist noch immer einer der größten Ski-Fahrer aller Zeiten. Sein Wort hat noch immer Gewicht, auch wenn Hermann Maier sich sehr selten öffentlich äußert. In "Radio Salzburg" hat er es wieder einmal getan und gleich den Weltcup-Kalender kritisiert: "Vor allem für die Herren gibt es in den Tagen vor Weihnachten zu viele Rennen. Dadurch hält sich auch der Ansturm der Fans in Grenzen. Gleiches gilt für die Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Da sollten sich die Verantwortlichen einmal etwas überlegen."