Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Henrik Kristoffersen © AP

Vor dem Riesentorlauf am Donnerstag in Alta Badia hatte ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher noch gemeint: "Mit Marco Schwarz bin ich wirklich glücklich, er steigert sich von Lauf zu Lauf. Dabei sind es ja erst zehn Monate her seit seiner Knieverletzung." Und was macht der Kärntner auf der so schwierigen "Gran Risa"? Rang vier nach dem ersten Durchgang, Platz sechs am Ende (+0,88 Sekunden) und damit das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere in dieser Disziplin. Österreichs Herren müssen jedoch weiter auf den ersten Podestplatz in dieser Saison in einem technischen Bewerb warten.

>>> Der Endstand des RTL in Alta Badia <<<

Den Riesentorlauf gewann der Norweger Henrik Kristoffersen, der 25-jährige Olympiasieger siegte 0,31 Sekunden vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin. Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec (+0,39). Dabei hatte Kristoffersen als Sechster nach dem ersten Lauf noch wie ein Rohrspatz aufgrund der widrigen Bedingungen geschimpft: "So ein Rennen kann auch gefährlich für einen Rennläufer sein. Ich habe gehört, dass sie hier erst am Mittwoch mit dem Präparieren der Piste begonnen haben. Warum haben sie das nicht schon früher gemacht?"

Kristoffersen übernahm mit seinem insgesamt 20. Weltcup-Sieg, dem vierten im Riesentorlauf, auch die Führung im Gesamt-Weltcup vom Oberösterreicher Vincent Kriechmayr, der am Freitag den Super-G im Grödnertal gewonnen hatte. Der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fiel auf den elften Rang zurück.