Zu viel Neuschnee Auch Damen-Abfahrt in Val d'Isere abgesagt

Der letzte Sieg in Val d'Isere liegt für die heimischen Abfahrerinnen bereits 41 Jahre zurück. Aufgrund von Neuschnees müssen Nici Schmidhofer & Co. noch zumindest ein weiteres Jahr warten, das Rennen fiel dem Neuschnee zum Opfer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu viel Neuschnee. Auch Damen-Abfahrt in Val d'Isere wurde abgesagt © APA/AFP/JEFF PACHOUD

Seit dem 17. Dezember 1978, als ÖSV-Legende Annemarie Moser-Pröll triumphierte, warten Österreichs Abfahrerinnen auf einen Weltcup-Sieg in Val d'Isere. Diese 41-jährige Durststrecke hätte heute beendet werden sollen, doch das Wetter lässt kein Rennen zu. Das Abschlusstraining am Freitag musste bereits wegen starken Windes gestrichen werden, in der Nacht auf heute kam noch Neuschnee dazu.

Zweimal wurde die ursprüngliche Startzeit von 10.30 Uhr jeweils um eine Stunde nach hinten verlegt - und schließlich wurde der Wettkampf ganz abgesagt. Der feuchte Neuschnee im unteren Streckenteil hatte es unmöglich gemacht, eine kompakte Rennstrecke herzustellen.

Auch für die am Sonntag geplante Kombination (Super-G 11 Uhr, Slalom 14 Uhr) sieht es schlecht aus: Sturm und viel Schnee sind angesagt, eine Absage wäre keine Überraschung. Sollte sie wider Erwarten doch stattfinden, dann führt der Sieg in Abwesenheit von US-Skistar Mikaela Shiffrin wohl nur über Doppelweltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz.