Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin geht bei den Ski-Weltcup-Rennen in Val d'Isere am Wochenende nicht an den Start. Das gab die 24-Jährige am Donnerstag via Twitter bekannt.

Shiffrin lässt die Ski kommendes Wochenende abgeschnallt © AP

Die Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin wird in Frankreich nicht am Start stehen. In Val d'Isere findet am Samstag eine Abfahrt statt, am Sonntag folgt eine Kombination. "Ich muss an gewissen Dingen arbeiten", begründete die dreifache Gesamt-Weltcup-Siegerin ihre Entscheidung.

Shiffrin hatte am Dienstag in Courchevel im Riesentorlauf mit Rang 17 enttäuscht. Bei den Rennen in Lienz (28. Dezember/Riesentorlauf und 29. Dezember/Slalom) wird sie wieder am Start sein.