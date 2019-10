Video des Tages Schweizer Freestyler verblüfft abermals mit unglaublichem Geschick

Facebook

Der Schweizer Freestyler Andri Ragletti kann es nicht nur auf Ski, sondern auch in der Turnhalle © Getty Images for Audi

Es hat schon fast Tradition - und er hat es schon wieder getan. Der Schweizer Freestyler Andri Ragletti verblüfft seit zwei Jahren das Netz mit schier unglaublichen Moves und Balanceübungen, die einen Einblick in sein Training, aber vor allem in seine artistischen Fähigkeiten und sein Gleichgewicht geben. Und passend zum nahenden Start in den Winter hat er auch 2019 nachgelegt - mit dem neuesten Video.

Das dritte Video seiner "Serie" war vor einem Jahr auf sozialen Medien bereits 80 Millionen Mal gesehen worden. Und alle stellten sich wohl schon da die Frage: Geht es noch verrückter? Die Antwort: Ja, es geht!

Denn seit einem Tag ist "Ragletti 4.0", wie er es selbst betitelt, online. Der Start ist gleich einmal ein Balanceakt auf dem Fahrrad, nach einigen Sprüngen geht es zum Jonglieren auf eine Slackline, auf ein Skateboard, auf Bälle - und so weiter. Die Besonderheit: Es brauchte 232 (!) Versuche, bis Ragletti diesmal ans Ziel kam. Apropos Ziel: Er träumt davon, die 80 Millionen Views des letzten Videos mit der Ausgabe 4.0 zu übertreffen.