Wer ein Traumhaus in Vail sucht, sollt hier zuschlagen: Ski-Star Lindsey Vonn verkauft ihr Haus und zieht zu ihrem Verlobten nach New Jersey.

Lindsey Vonn und PK Subban © AP

Ihr Leben war immer sehr bewegend! Im Februar hat Lindsey Vonn ihren Rücktritt vom Skisport verkündet, es folgte die Verlobung mit Eishockey-Star Pernell Karl Subban Ende August. Jetzt zieht Lindsey mit ihrem Liebsten nach New Jersey, wo Subban für die Devils in der NHL aufs Eis läuft.Vonn will ganz einfach mehr in der Nähe ihres Verlobten sein.

Nach 23 Jahren verlässt Vonn also Vail in Colorado, wo sie seit ihrem 11. Lebensjahr gewohnt hat. Nun will die Olympia- und 82-fache Weltcup-Siegerin ihr Haus verkaufen. Wer sechs Millionen Dollar locker machen kann, ist im Rennen. Das Anwesen besitzt fünf Schlaf- und sechs Badezimmer. Dazu kommen ein Esszimmer für zwölf Personen, ein offener Kamin und natürlich ein Fitnessraum. Ihr Anwesen in Los Angeles hat Vonn im Vorjahr um 3,65 Millionen Dollar verkauft.