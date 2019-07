Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stefanie Venier & Co. absolvieren auf dem Nassfeld eine Kraft- und Ausdauer-Trainingswoche. Am 24. Juli wurden fünf der sieben Läuferinnen sehr unsanft geweckt. Die Dopingkonrolleure standen vor der Zimmertür.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieben ÖSV-Speed-Damen absolvieren auf dem Nassfeld in Kärnten die letzte Kraft- und Konditionswoche vor dem ersten Schneetraining © GEPA pictures

So wie Ramona Siebenhofer und weitere vier ÖSV-Damen möchte man nicht geweckt werden. Insgesamt sieben Speed-Ladys absolvieren unter Trainer Roland Assinger auf dem Nassfeld einen einwöchigen Kraft- und Ausdauerblock. Gestern wurden die Frauen unsanft aus dem Schlaf geholt. Um 6 Uhr Früh klopften insgesamt vier Dopingjäger an die Zimmertüren der Läuferinnen, um sie zur Dopingkontrolle zu bitten. „Ich dachte zuerst, ich hätte verschlafen als es ordentlich an der Zimmertür bumperte. Erst als ich öffnete, sah ich, wer draußen steht“, sagt Siebenhofer. Zum Frühstück erschienen die fünf Mädels mit einem Pflaster in der Armbeuge.