Christian Mitter übernimmt im ÖSV die Funktion des Damen-Trainers. Das hat der norwegische Verband in einer Presseaussendung verkündet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Mitter © GEPA

Zwölf Jahre war der Steirer Christian Mitter als Trainer der Norweger erfolgreich, die letzten vier Jahre als Cheftrainer. Zuletzt wurde der 39-Jährige vom Ärzteteam des norwegischen Verbandes via Beschwerdebrief hart attackiert. "Spott", "harte Führungstechnik" und "scharfe Verweise" wurden Mitter vorgeworfen. Die Norweger müssen sich damit nicht mehr beschäftigen.

Mitter übernimmt nämlich ab sofort den Job von Jürgen Kriechbaum im ÖSV und wird damit Cheftrainer der ÖSV-Damen. "Ich bekam ein spannendes Angebot vom ÖSV und nachdem ich über Ostern gründlich nachgedacht hatte, entschied ich mich dafür, Ja zu sagen", wird Mitter in einer Presseaussendung des norwegischen Skiverbandes zitiert. "Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren geleistet haben und bringe im neuen Job viel Erfahrung mit", wird Mitter weiter zitiert.

Christian Mitter seit 2019 Sportlicher Leiter Ski Alpin Damen im ÖSV

2014 bis 2018: Cheftrainer Herren Norwegen

2012 bis 2014: Technik Herren Norwegen

2010 bis 2012: Europacup Herren Norwegen

2009 bis 2010: Junioren Norwegen

2007 bis 2009: Weltcup Damen Norwegen

2005 bis 2006: Universität USA

2002 bis 2005: Trainer Steirischer Skiverband

Der bisherige Sportliche Leiter Damen Alpin Jürgen Kriechbaum wird spezielle Aufgaben im Nachwuchsbereich übernehmen und für gezielte Talentförderung verantwortlich sein. Mitter: "Wir sind erst seit knapp einer Woche im Gespräch. Die Entscheidung ist aber relativ schnell gefallen. Es ist eine Ehre und super Aufgabe, die ich unbedingt annehmen wollte. Jetzt geht es darum sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Damit habe ich bereits begonnen. Es ist eine hohe Dichte da, mit sehr vielen Podiums-Fahrerinnen und auch dahinter ist großes Potential vorhanden."

Mitter ist aber nicht der einzige neue im ÖSV: Toni Giger wird Nachfolger von Hans Pum. Patrick Riml ist in Zukunft verantwortlich für Organisation und Struktur der Alpinen.