Spektakulärer Autounfall Olympiasiegerin Sofia Goggia landete mit Auto auf Transporter

Glück im Unglück: Sofia Goggia überstand einen spektakulären Unfall unverletzt © GEPA pictures

Das nennt man wohl Glück im Unglück: Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia überstand einen spektakulären Autounfall in Sestriere unverletzt. Und das grenzt nahezu an ein Wunder. Die 27-Jährige war im in dieser Woche noch tief winterlichen und frisch verschneiten Sestriere mit ihrem Audi unterwegs, als vor ihr ein Auto plötzlich gebremst hatte.

Offenbar hat die Vizeweltmeisterin im Super-G von Aare, die sich im Oktober einen Knöchelbruch zugezogen hatte und deswegen erst spät in die Saison gestartet war, daraufhin das Auto verrissen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. In weiterer Folge kam sie aber von der Straße ab und rutschte über einen Abhang. Glück im Unglück: Der Audi landete mitten auf einem Transporter und blieb auf dessen Dach liegen. Und: Goggia blieb unverletzt, besuchte am Dienstagabend schon die Partie zwischen Atalanta Bergamo und Inter Mailand und postete da: "Ich weiß, dass ihr alle schon vom Unfall erfahren habt. Aber ich kann euch versichern, dass es mir gut geht! Ich werde von jetzt an wieder auf dem rechten Weg bleiben, das verspreche ich!"

Auch der italienische Skiverband FISI bestätigte, dass Goggia die Sache einzig mit einem schweren Schock, aber komplett unverletzt überstand.