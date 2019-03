Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mirjam Puchner © Instagram/mirjampuchner

Der erste Weg nach ihrem überraschenden Abfahrtssieg beim Weltcup-Finale in Soldeu führte auf den Operationstisch: Ein 34 Zentimeter langer Nagel musste bei Mirjam Puchner entfernt werden - ein Andenken an den Sturz bei der Abfahrt in St. Moritz im Jahr 2017. Auf Instagram schrieb die 26-jährige Salzburgerin: "Endlich die letzte Operation. Alles ist aus dem Bein draußen, jetzt habe ich zwei Andenken an die Verletzung."

Auch Cornelia Hütter musste sich nach ihrem schweren Sturz in Andorra nochmals einer Operation unterziehen. Nach einem Kreuzbandriss sowie Verletzungen am Innenband und am Meniskus ist ihr linkes Knie "wieder ganz", schreibt die Steirerin auf Instagram. Am Dienstag wird ein Eingriff an der Schulter vorgenommen - "dann wäre es wirklich genug". Für Hütter war es nach einer Knorpekfraktur und einem Innenbandriss bereits die dritte Verletzung in der abgelaufenen Saison.