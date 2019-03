Beat Feuz sicherte sich in Soldeu die zweite Abfahrtskugel seiner Karriere. Trotz des Sieges von Dominik Paris war dem Schweizer das kleine Kristall nicht zu nehmen. Othmar Striedinger fuhr zu seinem zweiten Podestplatz nach Kitzbühel 2019.

Dominik Paris (links) gratulierte Beat Feuz zur kleinen Abfahrtskugel © APA/HELMUT FOHRINGER

Das Ergebnis im Überblick

Beat Feuz hat am Mittwoch beim alpinen Weltcup-Finale in Soldeu seine Kristallkugel für den Gewinn der Abfahrts-Gesamt-Wertung erfolgreich verteidigt. Dem Schweizer reichte im Duell mit dem Italiener Dominik Paris ein 6. Platz, da nutzte Paris auch sein 12. Weltcupsieg nichts mehr. Paris siegte in 1:26,90 Minuten vor dem Norweger Kjetil Jansrud (+0,34) und dem Kärntner Otmar Striedinger (0,41).

Vincent Kriechmayr landete am Mittwoch auf dem fünften Tagesrang und sicherte sich damit in der Abfahrts-Gesamtwertung den dritten Rang hinter Feuz und Paris. Feuz gewann seine zweite Kugel mit 20 Zählern Vorsprung auf Paris.