Mikaela Shiffrin räumt auch beim Preisgeld ab © GEPA pictures

Keine Frage, sie ist auf dem besten Weg, auch Weltcup-Rekordsieger Ingemar Stenmark einzuholen. Der Schwede hat es in seiner Karriere auf unglaubliche 86 Siege gebracht. Mikaela Shiffrin hält derzeit bei 57 Erfolgen, die Amerikanerin ist aber erst 23 Jahre alt. Übrigens: Am 13. März hat sie Geburtstag. Einen Rekord hat sich Shiffrin still und leise geholt. Die Ausnahmeathletin konnte heuer bereits 735.386 Schweizer Franken an Preisgeld eingestreifen. Das sind umgerechnet rund 646.800 Euro. Preisgeld im Ski-Weltcup wird in Franken ausbezahlt. Damit hat Shiffrin ihren "Rekord" aus dem Vorjahr - 702.775 Franken (618.093 Euro) - schon deutlich übertroffen. Und acht Weltcup-Rennen stehen in dieser Saison noch auf dem Programm. Vor Shiffrin war Tina Maze (701.797 Franken/2013) die Rekordhalterin.

Nicht einmal die Hälfte von Shiffrin

Erster Verfolgerin in der Preisgeld-Liste ist Petra Vlhova. Die Slowakin darf sich bislang über 353.195 Franken (310.637 Euro) freuen. Das ist aber nicht einmal die Hälfte vom Shiffrin-Rekord. Beste Österreicherin im Ranking ist Nicole Schmidhofer als Dritte. Die Steirerin hat bislang 188.850 SFR (166.094 Euro) verdient. Romana Siebenhofer ist auch schon sechsstellig - 112.200 Franken (98.680 Euro).

Aber auch Marcel Hirscher kann mit Mikaela Shiffrin nicht mithalten. Österreichs Superstar führt bei den Herren mit 571.211 Franken (502.382 Euro) die Preisgeldliste an. Zum Vergleich: Im Vorjahr räumte Hirscher 669.681 SFR (588.987 Euro) ab. Aber noch stehen in dieser Saison neun der insgesamt 39 Rennen auf dem Programm. Erster Hirscher-Verfolger ist Dominik Paris mit 202.710 Franken (178.285 Euro). Der verletzte Marco Schwarz geht als Fünfter mit 165.198 SFR (106.657 Euro) in den Krankenstand.