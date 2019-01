So steht es in Kitzbühel!

Dominik Paris © GEPA pictures

Stand nach 30 Läufern

Dominik Paris (ITA) Nordica 1:56,82 Beat Feuz (SUI) Head 1:57,02 Otmar Striedinger (AUT) Salomon 1:57,19 Christof Innerhofer (ITA) Rossignol 1:57,75 Benjamin Thomsen (CAN) Head 1:57,88 Josef Ferstl (GER) Head 1:57,92 Hannes Reichelt (AUT) Salomon 1:57,39 Matthias Mayer (AUT) Head 1:57,99 Johan Clarey (FRA) Head 1:58,03 Adrien Theaux (FRA) Head 1:58,05 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) Atomic 1:58,09 Nicolas Raffort (FRA) Rossignol 1:58,27 Bryce Bennett (USA) Fischer 1:58,27 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Head 1:58,47 Travis Ganong (USA) Atomic 1:58,74 Maxence Muzaton (FRA) Rossignol 1:58,86 Mauro Caviezel (SUI) Atomic 1:58,91 Martin Cater (SLO) Stoeckli 1:59,06 Manuel Schmid (GER) Rossignol 1:59,28 Urs Kryenbuehl (SUI) Stoeckli 1:59,33 Niels Hintermann (SUI) Atomic 1:59,70 Gilles Roulin (SUI) Head 2:00,21 Mattia Casse (ITA) Head 2:00,54 Jared Goldberg (USA) Head 2:01,27 Matthieu Bailet (FRA) Salomon 2:02,07

Ausgeschieden:

Vincent Kriechmayr (AUT) Fischer in der Traverse, Brice Roger (FRA) Rossignol in der Traverse, Max Franz (AUT) Fischer in der Kompression, Christian Walder (AUT)

Hier können Sie die Abfahrt im Liveticker verfolgen!

Um 11.30 Uhr ist Start in Kitzbühel, das wurde bereits bestätigt. Dann geht es für die Starter mehr als 1:57 Minuten Richtung Ziel. 1997 brauchte Fritz Strobl nur 1:51,58 für die Bewältigung der Streif - bis heute Streckenrekord. Zum Vergleich: 1937 benötigte Thäus Schwabl mit 3:53,10 mehr als zwei Minuten länger als Strobl bei seiner Rekordfahrt.

Dominik Paris im Interview.

Ähnlich wie die Bestzeiten hat sich auch das Preisgeld entwickelt. Wurden im Jahr 1992 insgesamt 49.053 Euro an Preisgeld ausgeschüttet, gibt es heuer für die Teilnehmer an Abfahrt, Slalom und Super-G insgesamt 550.000 Euro zu verdienen.

Fritz Strobl nach seiner Rekordfahrt 1997 Foto © GEPA

Steilster Streckenabschnitt ist übrigens die Mausefalle mit einem Gefälle von 85 Prozent. In der Zielkompression werden Höchstgeschwindigkeiten von über 135 km/h erreicht.

100.000 Zuschauern waren 1999 (insgesamt an allen drei Tagen) beim Spektakel in Kitzbühel dabei. Durchschnittlich sehen sich 15.000 Zuschauer den Super-G live an, 45.000 die Abfahrt und 25.000 den Slalom. Das könnte sich aufgrund der Änderung des Terminplans heuer verschieben - immerhin wird bereits am heutigen Freitag die Abfahrt gefahren, der Super-G erst am Sonntag.

Seit 1931 werden in Kitzbühel Rennen in den Disziplinen Abfahrt und Slalom veranstaltet, seit 1967 jährlich im Rahmen des FIS Weltcups. Seit 1959 wird das Hahnenkamm-Wochenende live im Fernsehen übertragen, durchschnittlich übertragen 45 TV-Stationen und 30 Radio-Stationen. Im deutschsprachigen Raum sind im Jänner 6700 Print-Artikel über die Hahnenkammrennen erschienen. Live im ORF verfolgen die Rennen aus Kitzbühel zwischen 1,3 und 1,6 Millionen Menschen.

Hahnenkamm-Rennen: Die schlimmsten Stürze der letzten Jahre Aksel Lund Svindal Das Hahnenkamm-Rennen 2016 wurde gleich von drei schweren Stürzen überschattet. Aksel Lund Svindal stürzte vor der Einfahrt in die Traverse und zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. APA/AFP Hannes Reichelt An der selben Stelle stürzte auch Hannes Reichelt. Der Salzburger erlitt eine Knochenprellung im linken Knie. APA Georg Streitberger Auch Georg Streitberger kam 2016 auf der Streif zu Sturz - ohne Airbag. Seine Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenmeniskus im rechten Knie. APA Peter Fill Nach dem berühmten Steilhang verfing sich Peter Fill 2013 in der Plane. Er hatte aber Glück im Unglück: Der Sturz sah zwar schwer aus, er erlitt aber keine ersthafte Verletzung. APA Hans Grugger Für Hans Grugger hingegen bedeutete die Mausefalle das Karriereende. Er verlor beim 2011 spektakulären Sprung die Kontrolle, kam schwer zu Sturz und verlor das Bewusstsein. Diagnose: Schweres Schädel-Hirn-Trauma und Lugnenquetschung. Es bestand akute Lebensgefahr. 15 Monate nach dem Sturz, im April 2012, gab er aus gesundheitlichen Gründen das Karriereende bekannt. APA Siegmar Klotz An der Hausbergkante stürzte auch der Südtiroler Siegmar Klotz schwer. Er brach sich dort 2011 das Handgelenk und erlitt eine Gehirnerschütterung. APA Daniel Albrecht Beim Abschlusstraining im Jahr 2009 stürzte Daniel Albrecht beim Zielsprung. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Lungenquetschung, verlor das Bewusstsein und lag drei Wochen im künstlichen Tiefschlaf. AP Andreas Buder Beim Trainingssturz auf der Streif zog sich Andreas Buder 2008 unter anderem einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu. Er erholte nie richtig und beendete 2011 seine Karriere. APA Scott Macartney Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzte 2008 beim Zielsprung. Wegen eines Schädel-Hirn-Traumas wurde er in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Noch im Dezember des selben Jahres gab er sein Weltcup-Comeback. APA 1/9