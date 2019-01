Facebook

Wenn am Samstag das Hahnenkammrennen auf der Streif eröffnet wird, schaut die ganze Sportwelt zu. Denn: Die Abfahrt ist nicht nur die spektakulärste, sondern wohl auch gefährlichste der Welt. In der Vergangenheit hat schon der eine oder andere Weltklasse-Skifahrer mit dem "Monster" Streif Bekanntschaft machen müssen.

So etwa der Amerikaner Scott Macartney, der 2008 beim Zielsprung schwer gestürzt ist und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte und ins künstliche Koma versetzt werden musste - Sein Tempo während des Unfalls: 141,2 km/h. Mittlerweile hat der US-Amerikaner seine Karriere beendet.

Hahnenkamm-Rennen: Die schlimmsten Stürze der letzten Jahre Aksel Lund Svindal Das Hahnenkamm-Rennen 2016 wurde gleich von drei schweren Stürzen überschattet. Aksel Lund Svindal stürzte vor der Einfahrt in die Traverse und zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. APA/AFP Hannes Reichelt An der selben Stelle stürzte auch Hannes Reichelt. Der Salzburger erlitt eine Knochenprellung im linken Knie. APA Georg Streitberger Auch Georg Streitberger kam 2016 auf der Streif zu Sturz - ohne Airbag. Seine Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenmeniskus im rechten Knie. APA Peter Fill Nach dem berühmten Steilhang verfing sich Peter Fill 2013 in der Plane. Er hatte aber Glück im Unglück: Der Sturz sah zwar schwer aus, er erlitt aber keine ersthafte Verletzung. APA Hans Grugger Für Hans Grugger hingegen bedeutete die Mausefalle das Karriereende. Er verlor beim 2011 spektakulären Sprung die Kontrolle, kam schwer zu Sturz und verlor das Bewusstsein. Diagnose: Schweres Schädel-Hirn-Trauma und Lugnenquetschung. Es bestand akute Lebensgefahr. 15 Monate nach dem Sturz, im April 2012, gab er aus gesundheitlichen Gründen das Karriereende bekannt. APA Siegmar Klotz An der Hausbergkante stürzte auch der Südtiroler Siegmar Klotz schwer. Er brach sich dort 2011 das Handgelenk und erlitt eine Gehirnerschütterung. APA Daniel Albrecht Beim Abschlusstraining im Jahr 2009 stürzte Daniel Albrecht beim Zielsprung. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Lungenquetschung, verlor das Bewusstsein und lag drei Wochen im künstlichen Tiefschlaf. AP Andreas Buder Beim Trainingssturz auf der Streif zog sich Andreas Buder 2008 unter anderem einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu. Er erholte nie richtig und beendete 2011 seine Karriere. APA Scott Macartney Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzte 2008 beim Zielsprung. Wegen eines Schädel-Hirn-Traumas wurde er in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Noch im Dezember des selben Jahres gab er sein Weltcup-Comeback. APA 1/9

Ein Jahr nach Macartney, 2009, erwischte es den Schweizer Daniel Albrecht beim Zielsprung. Schädel-Hirn-Trauma, Lungenquetschung und künstliches Koma waren die Folge. 2013 beendete er seine Karriere.

Im Jahr 2011 wurde der Österreich Hans Grugger Opfer der berühmt-berüchtigten Mausefalle. Neben einer Lungenverletzung erlitt Grugger auch noch ein Schädel-Hirn-Trauma. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Sturz gab er sein Karriereende bekannt.

War die Streif in den letzten Jahren zu gefährlich? Ja, das war zu viel! Nein, Stürze können überall passieren! Quiz Maker - powered by Riddle

Drei schwere Stürze 2016

Die Abfahrt von 2016 war von Stürzen geprägt. Nacheinander erwischte es die Österreicher Georg Streitberger, Hannes Reichelt und den Norweger Aksel Lund Svindal kurz vor der Schrägfahrt. Währen Reichelt mit einer Knochenprellung im Knie noch "gut" davon kam, erlitten Streitberger und Svindal je einen Kreuzbandriss.

Auch die diesjährige Rennwoche begann mit einem Sturz. Beim Europacup-Rennen erwischte es den Italiener Federico Paini.