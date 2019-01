Conny Hütter im Interview„Vor dem Start schlotterten meine Knie“

Nach fünf Wochen Pause kehrt Conny Hütter in Cortina zurück. Sie verrät, was in ihrem Kopf vorgegangen ist – und was sie nie mehr machen würde.

Cornelia Hütter gibt in Cortina ihr Comeback © GEPA pictures

Sie haben sich bei der Abfahrt Ende November in Lake Louise einen Knorpelbruch im rechten Knie zugezogen. Trotzdem standen Sie eine Woche später beim Rennen in St. Moritz noch am Start. Keine gute Entscheidung, oder?

Definitiv nein. Das würde ich auch nie mehr in meinem Leben machen. Wenn ich in Zukunft Schmerzen in meinen Knien habe, lasse ich mir das gleich von einem Arzt anschauen.