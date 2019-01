Facebook

In Wengen wird unermüdlich gearbeitet © GEPA pictures

Zwar ist für Dienstag schönes Wetter angesagt, allerdings kann die Piste wegen des bis Montagabend anhaltenden Schneefalls nicht rechtzeitig in einen rennfertigen Zustand gebracht werden. Wegen Lawinengefahr war am Montag der Bahnverkehr ab Wengen hoch auf das Lauberhorn gesperrt. Auf der Piste wurde aber gearbeitet. "Das Helferteam leistet auch heute wieder bei permanentem Schneefall einen riesigen Effort auf der Lauberhornstrecke! Zum Glück geht es nicht mehr lange, bis die ersten Sonnenstrahlen eintreffen!", twitterte der Organisator hoffnungsfroh. Die Trainer dürfen am Dienstag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr die Strecke besichtigen. Für die Läufer werden ab 10.00 Uhr Pisten für Super-G- oder Riesentorlauf-Training bereitgestellt.

Sperre der Wengernalpbahn

Das erste Training soll nun am Mittwoch in Szene gehen. Hauptproblem am Montag war die Sperre der Wengernalpbahn zwischen Wengen und der Kleinen Scheidegg. Bäume waren auf die Fahrleitung gefallen, außerdem herrschte große Lawinengefahr. Aus Sicherheits- und Logistikgründen konnte ein Großteil der Pistencrew den geplanten Arbeiten am Berg nicht nachgehen, teilte der Veranstalter mit. "Wichtige Sicherheitsinstallationen wie diverse B-Netze, Matten oder Airfences sind aufgrund der ergiebigen Niederschläge der letzten Tage noch nicht aufgestellt worden. Heute verunmöglichte die Lawinen- und Schneesituation den Betrieb der Bahn und verzögerte deshalb unsere Arbeiten. Die Piste wäre bereit, doch die Sicherheit hat oberste Priorität am Lauberhorn", wird OK-Präsident Urs Näpflin in einer Aussendung zitiert. Zahlreiche Freiwillige, Soldaten und Zivilschützer werden am Dienstag ihre Arbeiten wieder aufnehmen. Die Wetterprognosen sind vielversprechend.