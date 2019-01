Idol zu sein ist nicht immer einfach. Schon, wenn es darum geht, Kindern ein Vorbild zu sein. Schwieriger, wenn man von Erwachsenen angehimmelt wird. Lara Gut ist das passiert, erzählt sie nun in einem Interview.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lara Gut-Behrami © APA/BARBARA GINDL

Lara Gut-Behrami und andere Skifahrer sind Idole von vielen Menschen. "Das kann beunruhigend sein", sagt die Schweizerin. "Es ist schön, was ich Kindern bedeute, dass ich sie inspirieren kann, ein Vorbild bin. Aber wenn Erwachsene uns Sportler verehren und fast verfolgen, wird es schwierig", sagt Gut in einem Interview mit Schweiz am Wochenende (hier bei Watson nachzulesen).

Gut spricht dabei aus eigener Erfahrung. Über Monate ist die 27-Jährige von einem Mann verfolgt worden - von Rennen zu Rennen. "Wir wussten nicht, was wir tun sollen", sagte Gut. Ihr Vater hat das Gespräch mit dem "Fan" gesucht, ihre Medienverantwortliche ebenfalls. Gut selbst habe dem Mann geschrieben. "Es war keine einfache Situation. Wir versuchten, ihm zu erklären, dass sein Verhalten nicht angebracht ist. Wenn ich mir vorstelle, dass bekannte Weltstars Tausende Verehrer haben, die ihnen folgen, die sie anhimmeln und die nachts sogar von ihnen träumen, dann kann ich ja schon fast glücklich sein", sagte Gut.

Seit sie verheiratet ist, hat der Mann aufgehört ihr von Rennen zu Rennen zu folgen.