Aksel Lund Svindal © AP

Aksel Lund Svindal hat es nicht leicht: Die Probleme im lädierten Knie haben sich bei dem sympathischen Norweger wieder zurückgemeldet. Bei der Abfahrt in Bormio hat er auf der eisigen "Stelvio" einen Schlag abbekommen und seit diesem Zeitpunkt sind die Schmerzen zurück. Dem schwedischen TV-Sender NRK sagte er: "Wenn man im Rennen unterwegs ist, dann ist man voll mit Adrenalin. Man spürt die Schmerzen nicht - es fühlt sich auch nicht so schlimm an. Aber am Tag danach tut es richtig weh. Wenn es vor der WM nicht besser wird, muss ich darüber nachdenken, ob es Sinn hat, an den Start zu gehen."

Ob sein Antreten bei der WM in Aare in Gefahr ist? "Bis jetzt lief es besser, als ich es selbst erwartet habe. Aber seit diesem Schlag in Bormio, bin ich wieder in der Realität zurück. Jetzt bin ich froh, dass wir bis Wengen noch zehn Tage Zeit haben. Ich werden im Training zu dem zurückkehren, was ich am Ende der letzten Saison getan habe: Radfahren, Radfahren, Radfahren.“