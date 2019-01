Hirscher und Co.Österreichs Kader für Zagreb

Der Skiweltcup macht in Zagreb Station. Österreichs Fans haben es nicht weit, um Marcel Hirscher, Stephanie Burnner und Co. unterstützen zu könnnen.

An diesem Wochenende sind die internationalen Skistars unweit der Grenze zu sehen. Am Samstag und Sonntag werden in Zagreb die Slaloms der Damen (Startzeiten 13.00 und 16.00 Uhr) und Herren (Startzeit 12.15 und 15.30 Uhr) gefahren - ORF Eins überträgt alle Durchgänge live. Für den Damenslalom am Samstag wurden Stephanie Brunner, Michaela Dygruber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Hannah Köck, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Bernadette Schild und Katharina Truppe nominiert.

Neben Marcel Hirscher werden noch Michael Matt, Marco Schwarz, Manuel Feller, Marc Digruber, Christian Hirschbühl, Johannes Strolz sowie Richard Leitgeb ins Rennen gehen.

Hier wird in Zagreb gefahren: