Nach seiner Verletzung am Daumen schnallt Felix Neureuther am Wochenende wieder die Skier an.

Felix Neureuther © GEPA pictures

Felix Neureuther steht nach mehr als einem Jahr Verletzungspause am Wochenende vor dem Comeback im Ski-Weltcup. Der 34-jährige Deutsche will am Samstag im Riesentorlauf von Val d'Isere antreten, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bei der Kadernominierung am Mittwoch bekanntgab. Der Routinier fehlte monatelang wegen eines im November 2017 erlittenen Kreuzbandrisses.

Zuletzt konnte der Bayer nicht fahren, weil er sich im Training den Daumen brach. Neureuther wird deshalb in Frankreich im Riesentorlauf mit einer Spezialschiene antreten. Wegen der Blessur wird er auf den Slalom am Sonntag aber wohl verzichten, weil er in der langsamsten Alpin-Disziplin mit der Hand die Torstangen wegboxen muss.