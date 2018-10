Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bianca Venier beendet ihre Karriere © (c) GEPA pictures/ Erich Spiess

Bianca Venier, die Schwester der Abfahrts-Vizeweltmeisterin Stephanie Venier, hat in den sozialen Medien das Ende ihrer Ski-Karriere verkündet. Die 21-jährige Tirolerin bestritt in ihrer Karriere 49 Europacup-Rennen, erfuhr durch schwere Verletzungen aber auch einige Rückschläge.

In der vergangenen Saison fuhr Venier in zwölf Rennen nur einmal unter die besten zehn. "Es war ein wunderbares Kapitel in meinem Leben, das ich definitiv nie vergessen werde", schrieb Venier auf Instagram.

Mehr zum Thema Aufatmen in Sölden FIS gibt grünes Licht für den Weltcup-Auftakt